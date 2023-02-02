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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها نسر الأهلي يُحلّق فى ربع نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى أوكلاند سيتي.

نسر الأهلي يُحلّق فى ربع نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى أوكلاند سيتي

حقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

نسر الأهلي يُحلّق فى ربع نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى أوكلاند سيتي

"برج العرب" يستضيف مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري الأبطال

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام  شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيريرا علي العودة لقيادة الفريق

توصل مسئولي الزمالك، لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، علي العودة لقيادة الفريق بداية من مواجهة فاركو المقبلة. 

 

الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع فيريرا علي العودة لقيادة الفريق

غياب خماسي المنتخب الأوليمبي عن تدريبات الزمالك وعودة شيكابالا

شهدت تدريبات  الزمالك اليوم الأربعاء غياب كل من، حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و محمد حسام بيسو ومحمد نديم حارس المرمى .

 

غياب خماسي المنتخب الأوليمبي عن تدريبات الزمالك وعودة شيكابالا

 

رئيس سموحة يعلن فشل قيد لاعب الزمالك فى صفوف الفريق

 

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل قيد طارق علاء لاعب الزمالك، الذى تعاقد معه النادى السكندرى من نظرائهم فى الأبيض لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قبل غلق باب القيد الشتوى بالأمس الثلاثاء.

 

رئيس سموحة يعلن فشل قيد لاعب الزمالك فى صفوف الفريق

 

الإسماعيلي يقدم صفقة كريم الديب القادم من الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فى التعاقد مع كريم الديب ظهير أيسر الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك بناءًا على رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أحمد حسام ميدو.

 

الإسماعيلي يقدم صفقة كريم الديب القادم من الاتحاد السكندري

 

المقاولون العرب يكشف تفاصيل عرض اللحظات الأخيرة من بيراميدز لضم جبنة

رفض نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس عرضا من نادي بيراميدز في الساعات الأخيرة أمس قبل غلق باب القيد لضم لاعب الفريق عبد الرحمن خالد جبنة.

 

المقاولون العرب يكشف تفاصيل عرض اللحظات الأخيرة من بيراميدز لضم جبنة

 

أسوان يعلن رحيل الجناح الهولندى باى كامارا رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان، رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهم محمود صلاح، والجناح الهولندي باي كامارا، وإبراهيم عايش.

أسوان يعلن رحيل الجناح الهولندى باى كامارا رسميًا

 

اتحاد اليد: تأجيل مباراتى الزمالك والأهلى فى كأس مصر لإراحة لاعبى المنتخب

أعلن سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات العليا والمصغرة بالاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباراتي الزمالك مع الزهور والأهلي مع الجزيرة في دور الـ 16 من كأس مصر.

 

اتحاد اليد: تأجيل مباراتى الزمالك والأهلى فى كأس مصر لإراحة لاعبى المنتخب

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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