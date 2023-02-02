شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

نسر الأهلي يُحلّق فى ربع نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى أوكلاند سيتي

حقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

شاهد غرفة خلع ملابس الأهلي قبل انطلاق مباراة أوكلاند سيتى بمونديال الأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من غرفة ملابس الفريق قبل إنطلاق مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكأس العالم للأندية التي تنطلق الليلة بالمغرب.

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، استعدادًا لخوض مباراة أوكلاند سيتي التي تقام في التاسعة مساء اليوم في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

رئيس الاتحاد المغربى يزور بعثة الأهلى قبل مباراته ضد أوكلاند سيتى

حرص فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على زيارة بعثة الأهلي في فندق الإقامة بمدينة طنجة قبل التحرك إلى ملعب ابن بطوطة استعدادا لخوض مباراته ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي والتي تجمعهما اليوم الأربعاء في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليا في المغرب، وحرص لقجع على مصافحة كل أعضاء البعثة الحمراء بالمغرب.

الاهلى يقص شريط كأس العالم للأندية الليلة بمواجهة أوكلاند سيتى بالمغرب