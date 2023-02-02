شكرا لقرائتكم خبر عن نسر الأهلي يُحلّق فى ربع نهائى مونديال الأندية بثلاثية فى أوكلاند سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً من أجل والتسجيل وقاد الشحات وعبد القادر ومعلول أكثر من هجمة لكن دون جدوى، ولعب الفريق النيوزيلندي بطريقة الهجمة المرتدة.

حاول الأهلي كثيراً الوصول إلى شباك الفريق النيوزيلندي ونشط أداء الأخير لكن الكرة أنحصرت وسط الملعب كثيرا، وتعرض عمرو السولية لإصابة بسيطة وتلقى العلاج، وأنقذ الشناوي فرصة خطرة ضد الأهلي قبل أن يسجل حسين الشحات هدفاً رائعاً للأهلي في الدقيقة 47 من تسديدة قوية، بعدها انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول، ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي، الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف ثان، وسدد محمد شريف كرة ارتطمت بالقائم لتضييع فرصة هدف مؤكد للأهلي، وراوغ أحمد عبد القادر دفاع أوكلاند أكثر من مرة، وقاد عدة هجمات من ناحية الشمال.

ولمست الكرة "يد" أحد لاعبي أوكلاند لكن الحكم رفض إحتساب ضربة جزاء للأهلي وأمر باستكمال اللعب، وواصل الأحمر سيطرته على مجريات المباراة بشكل رائع ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة رائعة أحسن التعامل معها وأودعها في شباك بطل نيوزيلندي.

وواصل الأهلي هجماته المُتتالية على مرمى الفريق النوزيلندي مُستغلاً إنطلاقات عبد القادر والشحات، وشارك بيرسي تاو بدلاً من حسين الشحات ، كما شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من أحمد عبد القادر.

كما شارك كهربا في الدقيقة 80 بدلاً من محمد شريف وفي نفس الدقيقة شارك مروان عطية بدلاً من حمدي فتحي، ولعب الفريق النوزيلندي بطريقة دفاعية ويدفع كولر المدير الفني للأهلي ، بمحمد مجدي أفشة بدلاً من 82 بدلاً من عمرو السولية.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 86 بعدما تلقى تمريرة ولا أروع من كهربا لتجد بيرسي تاو الذي أودعها في شباك الفريق النيوزيلندي،وشهدت الدقائق الأخيرة مواصلة الهجوم الأهلاوي وسط تراجع من أوكلاند وألغى الحكم ضربة جزاء للأهلي نتيجة عرقلة طاهر محمد طاهر بعدما لجأ لتقنية الفار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقام الحكم بطرد لاعب أوكلاند سيتي أدم نيتشل لعرقلة طاهر محمد طاهر وسدد أفشة ركلة حرة مباشرة وترتد من الحائط لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.