شكرا لقرائتكم خبر عن رواية لم تُكتب نهايتها بعد .. الإسماعيلي يتعاقد مع محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، مجدداً مع محمد صبحي حارس المرمي بشكل رسمي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد ترحيب أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وفضل مسئولو الإسماعيلي تدعيم صفوف الفريق بالحارس المخضرم وابن النادي بإعتباره أحد العناصر التي تتمتع بخبرات متراكمة خلال مشواره الطويل بالملاعب إلى جانب قدراته على تحقيق الإضافة الفنية فى ظل حفاظه على جاهزيته الفنية والبدنية.

وعاد " صبحي " لصفوف الإسماعيلي للمرة الثالثة فى تاريخه حيث يعد من آخر أجيال الفريق التي حصدت بطولتي كأس مصر موسم 99 / 2000 والدوري العام نسخة 2001 / 2002.

انضم الحارس المخضرم صاحب الـ 41 عامًا لتدريبات الفريق الحالية تحسباً للاستعانة بخدماته وذلك حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو خلال اللقاءات المقبلة.

والجدير بالإشارة أن " صبحي " قد وصل مع الإسماعيلي لنهائي كأس الاتحاد الافريقي ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال العرب مطلع الألفية بالإضافة إلى اللقاء الفاصل على لقب الدوري موسم 2008 / 2009، ويعد ضمن الجيل الذهبي الحاصل على برونزية العالم مع منتخب الشباب عام 2001.