الامارات | بيروت اللبناني يلحق الهزيمة الأولى بالرياضي في سلة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق فريق بيروت اللبناني، الهزيمة الأولى بمواطنه فريق الرياضي في النسخة الحالية من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب الانتصار الذي حققه بيروت بنتيجة (88-76)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم، لحساب المجموعة الثانية في ختام دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 32 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى الخامس من فبراير الجاري.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى، انتزاع "دينامو" اللبناني لانتصار صعب على "سترونغ غروب" الفلبيني، بنتيجة (89-83)، قبل أن يحقق المنتخب الوطني الانتصار الأول في النسخة الحالية، بفوزه على الوحدة السوري بواقع (82-49(.

وبختام دوري المجموعات، تشارك بيروت اللبناني ومواطنه الرياضي، والأفريقي التونسي صدارة المجموعة الثانية، برصيد خمسة نقاط لكل منهم، وحلول سلا المغربي بالمركز الأخير برصيد ثلاثة نقاط، وليضمن الفرق الأربعة في هذه المجموعة التأهل للدور ربع النهائي الذي ينطلق مساء غدٍ الخميس.

بدوره انفرد "دينامو" اللبناني بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد ثمانية نقاط، بفارق نقطة واحدة عن "سترونغ غروب" الفلبيني الوصيف، فيما أنهى النصر الليبي دوري المجموعات بالمركز الثالث برصيد ستة نقاط، ولينتزع المنتخب الوطني وبرصيد خمسة نقاط المركز الرابع والبطاقة الأخيرة المؤهلة عن هذه المجموعة للدور ربع النهائي، وليودع الوحدة السوري البطولة من دوري المجموعات، باكتفائه بالمركز الخامس والأخير في مجموعته برصيد أربعة نقاط.