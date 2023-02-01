فيديو.. هدف حسين الشحات في شباك أوكلاند سيتي

الشارقة - اميمة ياسر - سجل حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، هدف تقدم المارد الأحمر في شباك أوكلاند سيتي، في افتتاح كأس العالم للأندية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على أوكلاند سيتي بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب "إبن بطوطة" بالمغرب، في الجولة الأولى لمنافسات لكأس العالم للأندية.

وسجل حسين الشحات الهدف في الدقيقة 47 من الشوط الأول، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



وجاء تشكيل أوكلاند كالتالي:

حراسة المرمى: كونور تريسي

الدفاع: ريجونت موراتي - أدام ميتشل - نيكو بوكسال - ناثان لوبو

الوسط: كاميرون هاويسون - جيرارد جاريجا - ديلان مانيكوم - إيميليانو تادي - مايكل دن هايير

الهجوم: ريان دي فريز