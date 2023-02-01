شاهد غرفة خلع ملابس الأهلي قبل انطلاق مباراة أوكلاند سيتى بمونديال الأندية

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من غرفة ملابس الفريق قبل إنطلاق مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكأس العالم للأندية التي تنطلق الليلة بالمغرب.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليا في المغرب.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.