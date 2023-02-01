شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات رابع لاعب يسجل للأهلى فى نسختين مختلفتين بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسين الشحات رابع لاعب يسجل للأهلي في نسختين مختلفتين من كأس العالم للأندية بعدما وقع على هدف الأهلى الأول في مرمى أوكلاند سيتي في اللقاء المقام بينهما حاليا وتشير نتيجته لتقدم المارد الأحمر بهدفين.

وسبق حسين الشحات ثلاثة لاعبين هم كل من محمد أبو تريكة (2006-2012) وأمادو فلافيو (2006-2008) وعماد متعب (20005-2013).

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد أوكلاند سيتي ، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

يجلس دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي الليلة بمونديال الأندية ، كلاً من : علي لطفي – حمزة علاء – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد أشرف - محمد فخري - مروان عطية – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة أفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد في دوري أبطال أفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة في المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق العربي الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.

لن تكون مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل في كأس العالم للأندية2006 الذي أقيم في اليابان ، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، وفي ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.