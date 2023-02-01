شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للكاراتيه يختار جيانا فاروق لمساعدة السيدات على التصدى للعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي للكاراتيه البطلة جيانا فاروق لاطلاق مشروع wkf لمساعدة السيدات على التصدي والتعامل مع العنف الذى يتعرضون له فى الأماكن المختلفة سواء فى الشوارع او المنازل

يذكر ان جيانا فاروق هى اول لاعبة تحقق ميدالية أولمبية فى لعبة الكاراتيه حيث توجت بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

أعلنت جيانا فاروق بطلة الكاراتيه اعتزالها اللعب العام الماضي ، مكتفية بالميداليات والالقاب التى حققتها فى مشوارها الرياضى ، لتتجه إلى العمل الادارى

وتصدر منتخب الكاراتيه الترتيب العام لبطولة الدورى العالمى التى أقيمت بمصر فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى بصالة استاد القاهرة.