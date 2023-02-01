شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يواصل الهجوم بعد التقدم على أوكلاند سيتى بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة سجلها حسين الشحات في الدقيقة 47 ومحمد شريف في الدقيقة 56.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً من أجل والتسجيل وقاد الشحات وعبد القادر ومعلول أكثر من هجمة لكن دون جدوى ، ولعب الفريق النيوزيلندي بطريقة الهجمة المرتدة .

حاول الأهلي كثيراً الوصول إلى شباك الفريق النيوزيلندي ونشط أداء الأخير لكن الكرة أنحصرت وسط الملعب كثيرا، وتعرض عمرو السولية لإصابة بسيطة وتلقى العلاج، وأنقذ الشناوي فرصة خطرة ضد الأهلي قبل أن يسجل حسين الشحات هدفاً رائعاً للأهلي في الدقيقة 47 من تسديدة قوية بعدها انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة كلاً من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي ، الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف ثانً ، وسدد محمد شريف كرة أرتطمت بالقائم لتضييع فرصة هدف مؤكد للأهلي ، وراوغ أحمد عبد القادر دفاع أوكلاند أكثر من مرة ، وقاد عدة هجمات من ناحية الشمال.

ولمست الكرة "يد" أحد لاعبي أوكلاند لكن الحكم رفض إحتساب ضربة جزاء للأهلي وأمر بإستكمال اللعب ، وواصل الأحمر سيطرته على مجريات المباراة بشكل رائع ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة رائعة أحسن التعامل معها وأودعها في شباك بطل نيوزيلندي.