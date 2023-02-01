شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يداعب الانتصار السابع فى مونديال الأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يداعب الأهلي الانتصار السابع له في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية حينما يلتقي أوكلاند سيتي بعد قليل بالمغرب في افتتاح مشواره ببطولة كاس العالم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وحقق الأهلي طوال مشاركاته بالبطولة 6 انتصارات كان للجنوب الإريقي بيتسو موسيماني نصيب الأسد منها بواقع 3 انتصارات، وانتصارين للبرتغالي مانويل جوزيه وانتصار وحيد من نصيب حسام البدري.

ويمتلك ريال مدريد القم القياسي في عدد الانتصارات بالبطولة حيث فاز في 11 مباراة طوال تاريخ مشاركاته.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة أفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد في دوري أبطال أفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة في المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق العربي الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.

لن تكون مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل في كأس العالم للأندية2006 الذي أقيم في اليابان ، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، وفي ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.