شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم شبابه برباعية نظيفة استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الأمل بالنادي، والمكون من عدد كبير من العناصر المتميزة بقطاع الناشئين والذي يقوده فنيًّا الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، والتي حضرها محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري والمشرف على قطاع الناشئين، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأول لمباراته أمام سموحة والمقرر إقامتها في الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري، وذلك بأربعة أهداف نظيفة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق الأول بهدفين للاشيء، حيث تقدم إسلام عطية بالهدف الأول في الدقيقة العشرين، قبل أن يضيف رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني يحرز عمرو المرسي الهدف الثالث في الدقيقة السادسة عشرة، واختتم أحمد الشيخ أهداف المباراة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة عشرة.

مثل الفريق الأول خلال الشوط الأول:

عصام ثروت لحراسة المرمى، أسامة الجزار وعمرو موسى ولؤي فهمي وعمرو سعداوي لخط الظهر، ويتقدمهم الثنائي محمد حسن الفيومي وحسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ويتقدمهما الثلاثي رجب عمران وإسلام عطية وحسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك إيتوجا.

وفي الشوط الثاني دفع حسام حسن بتشكيل مكون من محمد شحاتة أحمد ياسر لحراسة المرمى، ومازن عزام ومحمد فوزي جاد وعماد بوبكر وأحمد عماد والسعيد كمال سعيدو وحسين السيد لخط الظهر، وأحمد الشيخ وأحمد شداد وزياد فرج وشريف دابو لخط الوسط، وعمرو المرسي وعبده يحيى لخط الهجوم.