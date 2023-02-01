شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم شبابه برباعية نظيفة استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر
انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق الأول بهدفين للاشيء، حيث تقدم إسلام عطية بالهدف الأول في الدقيقة العشرين، قبل أن يضيف رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين.
وفي الشوط الثاني يحرز عمرو المرسي الهدف الثالث في الدقيقة السادسة عشرة، واختتم أحمد الشيخ أهداف المباراة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة عشرة.
مثل الفريق الأول خلال الشوط الأول:
عصام ثروت لحراسة المرمى، أسامة الجزار وعمرو موسى ولؤي فهمي وعمرو سعداوي لخط الظهر، ويتقدمهم الثنائي محمد حسن الفيومي وحسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ويتقدمهما الثلاثي رجب عمران وإسلام عطية وحسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك إيتوجا.
وفي الشوط الثاني دفع حسام حسن بتشكيل مكون من محمد شحاتة أحمد ياسر لحراسة المرمى، ومازن عزام ومحمد فوزي جاد وعماد بوبكر وأحمد عماد والسعيد كمال سعيدو وحسين السيد لخط الظهر، وأحمد الشيخ وأحمد شداد وزياد فرج وشريف دابو لخط الوسط، وعمرو المرسي وعبده يحيى لخط الهجوم.