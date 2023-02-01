شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقيد فى قائمته لاعب نيجيرى مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي نادي بيراميدز في التعاقد مع لاعب نيجيري الجنسية، مواليد 2003 "تحت السن" لتدعيم صفوفه فى فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس الثلاثاء.

ونجح بيراميدز في إنهاء اجراءات قيد اللاعب في قائمته المحلية والأفريقية، ليصبح النيجيري لاعبا في صفوف الفريق السماوي رسميًا، ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وكان بيراميدز أنهى إجراءات تعاقده بشكل رسمي مع أحمد توفيق قادما من صفوف نادي البنك الأهلي، فى إطار خطط النادي لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووقع أحمد توفيق عقده مع نادي بيراميدز يستمر بموجبه حتى عام 2025.

يذكر أن أحمد توفيق لعب من قبل في صفوف أندية المنصورة والزمالك وبيراميدز، قبل أن ينتقل بداية الموسم الجاري إلى البنك الأهلي، ليعود مجددا إلى صفوف بيراميدز.

أحمد توفيق من مواليد 1 أكتوبر عام 1991 في الشرقية، وتدرج في المنتخبات الوطنية بأعمارها المختلفة، وحمل الصفة الدولية في سبتمبر عام 2015، ولعب 4 مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني.