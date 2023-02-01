شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا للمحليين بين النيجر ومدغشقر والمقرر لها الجمعة المقبل، للحكم المصري محمد عادل.

ويلتقي السبت المقبل منتخبا الجزائر المضيف ونظيره السنغالي في نهائي بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان»، ويطمح المنتخب الجزائري لأن يصبح رابع منتخب من شمال القارة يتوج باللقب بعد تونس، وليبيا، والمغرب في النسختين الأخيرتين.

ويبحث المنتخب السنغالي عن أول لقب له في تاريخ هذه البطولة ليجمع بذلك بين لقبين؛ بطل القارة للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلاً لكأس الأمم الأفريقية قبل عام على حساب نظيره المصري، وبطل القارة للمنتخبات المحلية شان.

بلغ منتخب الجزائر المضيف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين ليلتقي بذلك منتخب السنغال السبت المقبل على لقب البطولة، حيث يبحث كل منهما عن اللقب الأول في المسابقة التي انطلقت العام 2009.

وبلغ منتخب الخضر النهائي بعدما اكتسح نظيره النيجري 5- صفر، بينما تغلب أسود التيرانجا على منتخب مدغشقر 1- صفر.

وانطلقت البطولة في الثالث عشر من يناير بمشاركة 17 منتخبًا بعد انسحاب المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين، بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021، حيث رهن الاتحاد المغربي مشاركته في البطولة بالسفر في رحلة مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية على متن طائرة مغربية.