شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تكرم الأبطال البارالمبين فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام مصطفى حفلا لتكريم الأبطال الحاصلين على بطولات فى عام 2022 ، وهى 9 منتخبات بارالمبية الحاصلين على بطولات أفريقيا والعالم والجائزة الكبرى فى مختلف اللعبات.

شهد الحفل حضور مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، ورؤساء الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.

المنتخبات التى تم تكريمها هى منتخب الأثقال الحاصل على البطولة الأفريقية، و منتخب السباحة البارالمبى الحاصل على بطولة العالم التى أقيمت بالبرتغال، منتخب كرة السلة للكراسى الحاصل على بطولة أفريقيا بأثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب كرة القدم للمكفوفين الذى حقق المركز الثالث، منتخب الطائرة البارالمبى الحاصل على المركز الأول ببطولة العالم ، والشلل الدماغى الحاصل على المركز الأول ببطولة أفريقيا والريشة الطائرة بالبطولة الإفريقية، ومنتخب تنس الطاولة الحاصل على بطولة العالم بأسبانيا، والباراتايكوندو الذى حقق الجائزة الكبرى وكذلك الباراترايثلون الحاصل على المركز الأول بالبطولة الإفريقية.

وفى كلمته قال حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن اللجنة منذ اليوم الاول لها وكل هدفها الأبطال ونتائجهم و تحقيق ما يطمحون اليه رياضيا، وزيادة وتوسيع ممارسة اللعبات البارالمبية .

واضاف حسام الدين أن ما تسعى اليه اللجنة هو الاهتمام بالابطال على المستوى الرياضى والانسانى و النهوض بهم إلى مزيد من التقدم وتحقيق الكثير والكثير من الميداليات.