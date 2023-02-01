شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقدم صفقة كريم الديب القادم من الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فى التعاقد مع كريم الديب ظهير أيسر الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك بناءًا على رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أحمد حسام ميدو.

وأنهى مسئولو الدراويش كافة الإجراءات التعاقدية الخاصة باللاعب وناديه الذي لم يتأخر أو يضع أية شروط تعجيزية نظرًا لحجم العلاقات القوية التي تربطهم مع الفريق السكندري على مدار التاريخ وعلى رأسهم محمد مصيلحى رئيس النادي.

هذا وقد خضع اللاعب لفحص طبي قبيل تفعيل إجراءات التعاقد حيث يُعد " الديب " أحد العناصر المميزة فى الدوري المصري ويجيد اللعب فى أكثر من مركز وهو ما يمنح الجهاز الفني تعدد أكثر فى الخيارات الفنية التي سيتم الاعتماد على جهودها خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحرص مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني لضم لاعبين يكونوا قادرين على تحقيق الإضافة الفنية وفقا للاحتياجات المطلوبة بهدف تحسين النتائج والارتقاء بترتيب الفريق بجدول المسابقة ووضعه بشكل تدريجي فى مكانته المعروفة ضمن أندية الكبار.

وشارك " الديب " صاحب الـ 27 ربيعاً هذا الموسم ضمن صفوف الفريق السكندري في عشر مباريات ببطولة الدوري المحلي، كما سبق له اللعب لعدة أندية منهم المقاولون العرب وطنطا والرجاء المطروحي.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيواجه شقيقه الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.