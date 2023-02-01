شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أوكلاند سيتى بهدف حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب أبن بطوطة بالمغرب بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة 47.

بدأت المباراة ، بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً من أجل والتسجيل وقاد الشحات وعبد القادر ومعلول أكثر من هجمة لكن دون جدوى ، ولعب الفريق النيوزيلندي بطريقة الهجمة المرتدة .

حاول الاهلي كثيراً الوصول إلى شباك الفريق النيوزيلندي ونشط أداء الأخير لكن الكرة أنحصرت وسط الملعب كثيراً ، وتعرض عمرو السولية لأصابة بسيطة وتلقى العلاج وأنقذ الشناوي فرصة خطرة ضد الأهلي قبل أن يسجل حسين الشحات هدفاً رائعاً للأهلي في الدقيقة 47 من تسديدة قوية بعدها انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة ، كلاً من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.

لن تكون مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل في كأس العالم للأندية2006 الذي أقيم في اليابان ، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، وفي ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.