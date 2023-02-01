شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يُدعم صفوفه بالإيفواري " أكا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الإيفواري " سيرجي أكا " لاعب الوسط قادماً من فريق ألتاي سبور التركي فى صفقة انتقال حر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقام مسئولو الإسماعيلي بتفعيل التعاقد مع اللاعب الإيفواري بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح وموافقة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد حسام ميدو، وذلك لما يتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلة لأن يكون إضافة قوية لصفوف الفريق.

ورحب الإيفواري بالإنضمام لصفوف الدراويش ولم يفرض أية شروط فى التعاقد نظراً لإنضمامه لأحد أعرق الأندية فى القارة السمراء ولديه قاعدة جماهيرية بكل أنحاء الوطن العربي والافريقي.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلي لتلبية كافة احتياجات الجهاز الفني للفريق بغرض سد احتياجات الفريق وبدء حملة تصحيح المسار وذلك ضمن الاستراتيجية الموضوعة التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والإداري والتي ستسهم فى استعادة النتائج الإيجابية ووضع الفريق فى وضعه الطبيعي كأحد الأندية المنافسة بشكل دائم على الألقاب.

الجدير بالذكر أن " أكا " قد بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق أسيك ميموزا الإيفواري قبل أن ينتقل إلى الصفاقسي التونسى موسم 2018 /2019، ثم تألق بشكل لافت للنظر بعد انضمامه لنادي الجونة والذي على إثره تم استدعائه لصفوف منتخب بلاده وخاض أخيراً تجربة احتراف فى الدوري التركي.