شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكشف تفاصيل عرض اللحظات الأخيرة من بيراميدز لضم جبنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس عرضا من نادي بيراميدز في الساعات الأخيرة أمس قبل غلق باب القيد لضم لاعب الفريق عبد الرحمن خالد جبنة.

وأكد المقاولون على تقديره لنادي بيراميدز وكافة أندية الدوري المصري إلا أن الرفض كان بسبب عدم الوصول إلى قيمة مادية تناسب إمكانيات اللاعب الكبيرة وما يقدمه مع المقاولون العرب هذا الموسم والمواسم السابقة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن جبنة من العناصر المميزة في الدوري المصري وينتظره مستقبل باهر في الكرة المصرية وأن الملف تم إغلاقه واللاعب يضع كل تركيزه في استمرار تألقه مع المقاولون العرب هذا الموسم.

وأعلن نادي المقاولون العرب إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب النيجيري اديمولا شوبويل لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من الدوري النيجيري.

اديمولا شوبويل من مواليد 2003 ويلعب في مركز رأس الحربة وهو ما يعد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب ومجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، والمشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي بضم عناصر صغيرة في السن وتكوين فريق قوي.