الامارات | ليما وصالح يقودان الوصل إلى فوز صعب على الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الوصل إلى ربع نهائي الكأس، عقب تغلبه على الفجيرة بهدفين مقابل هدف، اليوم، في ختام مباريات دور الـ 16، ليتأهل "الإمبراطور" لمواجهة بني ياس في دور الثمانية.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بعدما تقدم الفجيرة بالهدف الأول عن طريق الخطأ من المغربي سفيان بوفتيني (28)، قبل أن يحرز علي صالح هدف التعادل من كرة عرضية لعبها فابيو ليما (31)، وبالطريقة نفسها لعب صالح كرة عرضية وقابلها ليما برأسه مضيفاً الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أما الشوط الثاني حافظ "الفهود" على أفضليته ليتأهل إلى ربع النهائي.