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الامارات | ليما وصالح يقودان الوصل إلى فوز صعب على الفجيرة

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الوصل إلى ربع نهائي الكأس، عقب تغلبه على الفجيرة بهدفين مقابل هدف، اليوم، في ختام مباريات دور الـ 16، ليتأهل "الإمبراطور" لمواجهة بني ياس في دور الثمانية.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بعدما تقدم الفجيرة بالهدف الأول عن طريق الخطأ من المغربي سفيان بوفتيني (28)، قبل أن يحرز علي صالح هدف التعادل من كرة عرضية لعبها فابيو ليما (31)، وبالطريقة نفسها لعب صالح كرة عرضية وقابلها ليما برأسه مضيفاً الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أما الشوط الثاني حافظ "الفهود" على أفضليته ليتأهل إلى ربع النهائي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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