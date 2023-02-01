بث مباشر .. الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - تستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسخته الـ 19، خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المُقبل، والتي يشارك فيها النادي الأهلي، ويتنافس مع الثلاثي العربي كل من ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك فريق الأهلي في المسابقة برفقة أندية الرجاء المغربي والهلال السعودي، ويشارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رغم أنه أنهى الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني، لكنه شارك بصفته الوصيف بعد أن أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تنظيم البطولة لدولة المغرب، والتي يتواجد بها بطل دوري أبطال إفريقيا، الوداد، وأصبح منظمًا لها، ويعتبر أفضل إنجاز للأهلي في البطولة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات، بينما لم يسبق له التأهل إلى المباراة النهائية.