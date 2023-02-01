الامارات | المسحل: ملف استضافة السعودية لمونديال 2030 لم يُفتح حتى الآن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لوكالة (فرانس برس) اليوم أن ملف استضافة المملكة لمونديال 2030 "لم يُفتح حتى الآن"، مضيفاً في الوقت نفسه ان "لا حدود لطموح" بلاده على صعيد اللعبة. وتبدو الكرة السعودية الآن في أوجها، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي الأربعاء منح المملكة شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

يأتي ذلك مع بروز الكرة السعودية على الساحة الدولية خلال مونديال قطر 2022، بعدما حققت فوزاً تاريخياً على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل اقصائها لاحقاً. ويضاف إلى ذلك الحديث عن سعي السعودية إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2030، ذلك أنه في سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

لكن المسحل أكد في هذا الصدد على هامش الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة، أن "هذا الكلام هو تكهنات. لم يُفتح هذا الملف حتى الآن". وتابع أن "السعودية تركيزها الكامل على استضافة كاس آسيا 2027، وأيضاً نسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026. غير هذين الملفين، لا يوجد أي ملف مطروح".

وبالحديث عن تنظيم كأس آسيا، تطرّق المسحل إلى المونديال الذي استضافته قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، قائلاً "اليوم الإخوان في قطر، الأداء المبهر الذي قُدّم في تنظيم كأس العالم أصبح يحمّلنا مسؤولية أن نكون في نفس المستوى وأعلى، وهذا أمر صحي لكرة القدم".