الشباب يبحث عن الصدارة عبر مرمى ضمك

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وتلعب المباراة على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد، عند الـ6 بتوقيت مكة المكرمة.يملك الشباب صاحب المركز الثالث 31 نقطة من 15 مباراة، حيث لعب مباراة مقدمة من الجولة الـ18 بسبب مشاركته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، التي تنطلق في الثلث الأخير من فبراير الجاري في مدينة الدوحة.
أما ضمك فيحتل المركز الـ7 بـ21 نقطة، وهو بعيد جدا عن الفرق التي تتصارع على اللقب، كما يبتعد نسبيا عن الفرق التي تتنافس على الهرب من الهبوط.
يعد الشباب صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، إذ سجل 29 هدفا ويعد دفاعه ثالث أقوى دفاع بعد النصر والاتحاد، إذ اهتزت شباكه 11 مرة.
أما ضمك، فيمتلك 19 هدفا و 14 هدفا في مرماه بواقع هدف لكل مباراة.
تاريخيا، لم يسبق لضمك تحقيق الفوز على الشباب، إذ تقابلا في الدوري 6 مباريات، فاز الشباب في 5 وحضر التعادل في السادسة.
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