شكرا لقرائتكم خبر هل يصالح أبها جماهيره على حساب الخليج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الخليج (13 نقطة) المنتشي بنتائجه الإيجابية أخيرا عصر اليوم ضيفا على فريق أبها (19 نقطة) صاحب الأرض والجمهور، وذلك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض لقاء اليوم بقيادة مدربهم الهولندي رويل كومانس بغيت العودة للانتصارات عقب الخسارة من الهلال بالجولة 14، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وبقيادة المغربي سعد بقير والصربي أروش ماتيتش ونواف الصعدي وصالح العمري كأبرز عناصره الأجنبية، واتباع أسلوب الضغط في منتصف الملعب واستغلال المساحات في دفاعات الخليج، لحصد النقاط الثلاث وتحسين مركز الفريق بسلم الترتيب.

بالجانب الآخر يسعى البرتغالي بيدرو مانويل مدرب الخليج لمواصلة انطلاقته وتحقيق فوزه الخامس بالدوري عقب الفوز على الرائد بثلاثية نظيفة بالجولة الماضية، مرتكزا على ابن جلدته البرتغالي فابيو مارتينيز أحد أهم وأبرز الانتدابات بالفترة الشتوية وكذلك البرتغالي بيدرو أمارال وأحمد الزين المعار من ضمك، والعودة بالنقاط الثلاث والابتعاد عن مناطق الخطر في سلم الترتيب.

الباطن × التعاون

وعلى ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، يستضيف فريق الباطن متذيل ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد (3 نقاط) مساء اليوم ضيفه فريق التعاون (27 نقطة) في لقاء لحساب الجولة الخامسة عشرة، في مواجهه يطمح من خلالها أصحاب الأرض لتحقيق الفوز الرابع لهم بدوري روشن، بينما يسعى الضيوف التعاون للبقاء ضمن دائرة المنافسة واقتحام المراكز الأربعة في الدوري.

ويتسلح الباطن بالخماسي الأجنبي الجدد الذين أضافهم لتحسين وضعه في فترة الانتقالات الشتوية قبل بداية الدوري الثاني من الدوري، بقيادة مدربه الألماني الين هورفات، والذي سيعمد إلى تأمين وإقفال مناطقه الخلفية أمام الكاميروني توامبا ورفاقه والاعتماد على أسلوب اللعب المرتد بتواجد يوسف المزيريب ونواف السحيمي وبجوارهما سيبا ستيانبيدروزا ومن أمامهم المهاجم رينزو لوبيز في خط المقدمة.

في حين يهدف البرازيلي شاموسكا مدرب التعاون للتزود بنقاط مستضيفه الباطن، عقب التعادل الإيجابي أمام الشباب في آخر المواجهات، حيث سيعتمد شاموسكا على ثلاثي الوسط أشرف المهديوي والفارو ميدان واليخاندروا كاكو في منتصف الملعب وصناعة اللعب من خلف الثنائي فهد الرشيدي والكاميروني لياندر توامبا في خط الهجوم.