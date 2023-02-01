السعودية تتصدر المشهد بالاستضافات القارية.. وآل خليفة رئاسة ثالثة للآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت السعودية مشهد الكونجرس الآسيوي أمس، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، التي شهدت إعادة انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزكية، لولاية ثالثة حتى 2027، خلال الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين.

وجاء التصدر السعودي التاريخي، بعد الفوز باستضافة آسياد 2034 دورة الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029 في مدينة نيوم، فازت باستضافة أمم آسيا 2027 للمره الأولى في تاريخها أمس، وذلك يعود لقوة الملف السعودي خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة، وجاهزية المملكة لاستضافة الحدث، وتقدمها أيضا بطلب استضافة كأس آسيا للسيدات 2026، إضافة إلى فوز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بعضوية مجلس الاتحاد الدولي «فيفا» للفترة من 2023 - 2027. وعضويتة في المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وعضوية الاتحاد الدولي «فيفا».

المسحل يكتسح

اكتسح المسحل بـ35 صوتا من أصل 46 في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد غياب دام 21 عاما، إذ يعد السعودي الثاني الذي يفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي، بعد الراحل عبدالله الدبل، الذي تولى المنصب خلال الفترة من 1986-2002.

ويحظى القطاع الرياضي بدعم واهتمام من القيادة، ما أسهم في استضافة وتحقيق كثير من الإنجازات الرياضية القارية والعالمية، إضافة إلى اهتمام ورعاية ولي العهد بالقطاع الرياضي، كونه يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلا عن البنية التحتية الرياضية الجديدة، وكنوز ثقافية وسياحية وحضارية تساعدها على استضافة البطولات العالمية، والمحافل الرياضية المتنوعة.

وهنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المسحل في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر» جاء فيها: «أبارك لأخي ياسر المسحل انتخابه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، ممثلا عن قارة آسيا. كل التوفيق له في مهمته المقبلة»،كما تم تعليق عضوية الاتحاد السريلانكي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي.

انتخاب سلمان

كان الشيخ سلمان آل خليفة اُنتخب في 2013 رئيسا للاتحاد الآسيوي لإكمال العامين المتبقين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام، الموقوف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط كروي، بسبب قضايا فساد.

وتغلب البحريني في 2013 بسهولة على الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وأعيد انتخابه بالتزكية عام 2015 لولاية من 4 أعوام. وكان من المتوقع أن ينافس في 2019 الإماراتي محمد خلفان الرميثي، والقطري الراحل سعود المهندي، قبل أن يعلنا انسحابهما.

وعبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عقب إعلان فوزه برئاسة الاتحاد القاري، عن شكره وتقديره على الثقة التي منح إياها مباركا لمن فاز في التصويت في الترشيحات، وأقدر شعور من لم يحالفهم التوفيق».

وأضاف: «آسيا أثبتت حضورها على المستوى العالمي، خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك إقامة بطولة العالم للسيدات في أستراليا، ونيوزيلندا في وقت لاحق من هذا العام».

مونديال قطر

من جهتة، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو «حققت قطر نجاحا كبيرا في تنظيم مونديال 2022، وحققت المنتخبات العربية والآسيوية انتصارات مبهرة، كان من الرائع مشاهدة السعودية تفوز على الأرجنتين».

وهنأ السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، آل خليفة، الذي أصبح تلقائيا نائبا له، وأشاد بتطور كرة القدم الآسيوية، وبمونديال قطر.

وقال في هذا الصدد «مرة أخرى، تهانينا لقطر والشرق الأوسط والخليج وآسيا والعالم بأسره، لأنهم جعلونا نشعر بهذه المشاعر الرائعة».

وتابع «كأس العالم للرجال في قطر كانت أفضل كأس عالم على الإطلاق، سيكون من الصعب الوصول إلى هذا المستوى».

أبرز قرارات اجتماع الكونجرس الآسيوي







انتخاب سلمان إبن إبراهيم آل خليفة لولاية ثالثة



فوز السعودية باستضافة أمم آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها



فوز ياسر المسحل بعضوية مجلس الاتحاد الدولي «فيفا» للفترة 2023 - 2027



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أسباب فوز السعودية باستضافة كأس آسيا 2027