هوساوي مديرا رياضيا لنادي شاتورو الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين نادي شاتورو الفرنسي الذي ينافس في الدرجة الثالثة الدولي السعودي السابق أسامة هوساوي في منصب المدير الرياضي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي شاتورو على تويتر باللغة العربية، أمس «تعيين قائد المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي في منصب المنسق الرياضي للنادي. بالتوفيق للقائد أسامة هوساوي في مهمته الجديدة».

واعتزل أسامة هوساوي اللعب في 2018، بعد رحلة في الملاعب بدأها من نادي الوحدة بمكة، قبل أن ينتقل إلى الهلال، وحقق معه 6 بطولات، ثم انتقل إلى أندرلخت البلجيكي لموسم واحد.

وعاد هوساوي للدوري السعودي من بوابة الأهلي، وحقق معهم لقب الدوري في 2016، ثم رجع للهلال الذي توج معه بـ 3 بطولات في موسمين، بينها الدوري مرتين متتاليتين.

وانتقلت ملكية نادي شاتورو في مارس 2021 إلى مجموعة «يونايتد وورلد» التي يملكها الأمير السعودي عبدالله بن مساعد.