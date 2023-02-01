المنشطات توقف لاعب الأهلي عبدالعزيز ردة 4 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أمس عبدالعزيز ردة لاعب فريق الأهلي لكرة اليد عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

ووفقا لبيان أصدرته اللجنة، ثبتت إيجابية العينة التي أخذت من اللاعب بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، خلال إحدى مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.

وخضعت العينة للفحص بواسطة المختبر السويسري المعتمد من اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات «وادا».

وقال بيان لجنة الرقابة على المنشطات إن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة الثانية خلال لجنة الاستماع التي عقدت 20 أكتوبر الماضي.

وعليه قررت اللجنة منع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي داخل أو خارج المملكة لمدة 4 سنوات، مع أحقيته في الاستئناف على القرار.