المنشطات توقف لاعب الأهلي عبدالعزيز ردة 4 سنوات

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ووفقا لبيان أصدرته اللجنة، ثبتت إيجابية العينة التي أخذت من اللاعب بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، خلال إحدى مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.وخضعت العينة للفحص بواسطة المختبر السويسري المعتمد من اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات «وادا».
وقال بيان لجنة الرقابة على المنشطات إن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة الثانية خلال لجنة الاستماع التي عقدت 20 أكتوبر الماضي.
وعليه قررت اللجنة منع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي داخل أو خارج المملكة لمدة 4 سنوات، مع أحقيته في الاستئناف على القرار.
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