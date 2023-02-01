بعد أيام من إقالته.. فيريرا يعود من جديد لقيادة الزمالك !

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، قد يعود من جديد لقيادة الفريق الأبيض مجددًا خلال الموسم الحالي، بعد أيام من إقالته.

وقال مصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، الأربعاء، إن فيريرا وافق على العودة مجددًا لنادي الزمالك، حيث يتبقى فقط بعض الرتوش النهائية.

وأوضح المصدر، أن فيريرا سيعود من جديد لقيادة الزمالك بدون جهازه الأجنبي المعاون.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن مؤخرًا رحيل فيريرا بجانب جهازه المعاون، ليتم إسناد المهمة لأسامة نبيه والذي قاد الفريق في مباراة فيوتشر الماضية، حيث تفوق الفريق الأبيض بنتيجة 2-1، ضمن حسابات الأسبوع الـ16 بمسابقة الدوري المصري.