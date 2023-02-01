الامارات | الجزيرة يقسو على "جلف اف سي" في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الجزيرة فوزاً كبيراً على فريق "جلف اف سي" بسداسية مقابل هدف واحد، لينهي مغامرة الوافد الجديد الذي أحرج فريق العاصمة في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2-1 فقط. وبدأ الجزيرة المباراة مبكراً بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق تاناسي، ثم أحرز عمر تراوري الثاني بالدقيقة 35، قبل أن يقلص لاعب "جلف اف سي" محمد ديوب النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني نجح تاناسي في إضافة الثالث بالدقيقة 59، ثم تلتها ثلاثة أهداف من الجزيرة من خلال برونو دي أوليفيرا "75"، وأشرف بن شرقي "84"، وجاء الهدف الختامي بتوقيع زايد العامري في الدقيقة 91.