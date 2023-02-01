شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة فيريرا لقيادة الزمالك وموقف صفقات الشتاء من القيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض تلفزيون الخليج 365 أبرز الكواليس داخل الزمالك، فيما يخص موعد عودة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض، بخلاف موقف الصفقات الجديدة من الانتظام في التدريبات الجماعية للزمالك بعد عدم تسجيلهم في قائمة الفريق الأبيض مساء أمس الثلاثاء.

ويكشف برنامج "استوديو الرياضة" على تلفزيون الخليج 365 والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، أبرز ما دار داخل القلعة البيضاء اليوم وأبرز ما دار في مران الزمالك اليوم.

وتوصل مسئولو الزمالك، لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، علي العودة لقيادة الفريق بداية من مواجهة فاركو المقبلة.

وينتظر مسئولو الزمالك وضع بعض الرتوش في الاتفاق مع فيريرا علي العودة لقيادة الزمالك، بعدما اشترط مسئولي القلعة البيضاء علي المدرب العودة للعمل بدون مساعديه الأجانب.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.