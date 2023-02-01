شكرا لقرائتكم خبر عن غياب خماسي المنتخب الأوليمبي عن تدريبات الزمالك وعودة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء غياب كل من، حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و محمد حسام بيسو ومحمد نديم حارس المرمى .

يأتي ذلك بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي الذي انطلق خلال الفترة من من 30 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري، استعدادا لمواجهة زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2024.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيرة الجابون يوم الجمعة المقبل وديا، على أن يعود لاعبو الزمالك للتدريبات عقب انتهاء المعسكر.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.