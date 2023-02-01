شكرا لقرائتكم خبر عن غياب خماسي المنتخب الأوليمبي عن تدريبات الزمالك وعودة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي الذي انطلق خلال الفترة من من 30 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الجاري، استعدادا لمواجهة زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2024.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيرة الجابون يوم الجمعة المقبل وديا، على أن يعود لاعبو الزمالك للتدريبات عقب انتهاء المعسكر.
واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
من ناحية اخرى انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الوعكة الصحية التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بسبب إصابته بنزلة برد قوية مما تسبب في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.
وشارك "شيكابالا" في جميع فقرات المران بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.