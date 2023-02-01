3 برونزيات حصاد الأهلى في كأس العالم للأندية.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بمواجهة نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا على ملعب "إبن بطوطة" في مدينة "طنجة" في الدور التمهيدي من البطولة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة ، وحال فوز الأهلي على بطلي نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير الجاري.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق العربي الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.