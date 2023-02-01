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حميد ماو يغيب عن غزل المحلة أمام حرس الحدود

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القاهرة - سامية سيد -  

يغيب حميد ماو لاعب غزل المحلة ، عن مواجهة حرس الحدود عقب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق الماضية أمام البنك الأهلي والتي أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

 

وبدأ الجهاز الفني لفريق غزل المحلة البحث عن بديل لحميد ماو  وذلك بعد تأكد غيابه عن مباراة المحلة ضد حرس الحدود المقرر لها في الخامسة مساء الأحد المقبل، وذلك في ختام مباريات المحلة في الدور الأول من الدوري الممتاز.

 

نجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة، في ابرام 8 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل غلق باب القيد أمس الثلاثاء ، لللانتقالات الشتوية موسم 2022-2023.

 

وجاءت صفقات غزل المحلة في الانتقالات الشتوية كالتالي 

 

1- حازم موسى مهاجم فريق الإسماعيلي على سبييل الإعارة لمدة ستة أشهر.

2- علاء عاشور مواليد 2003  قادما من نادي بدر، لمدة اربع مواسم ونصف.

3- إسلام إبراهيم مواليد 2003 قادمة من كوم حمادة، لمدة اربع مواسم ونصف.

4- أحمد رضا الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

5- مصطفى أسامة ديشت قادما من سبورتنج كاسل في الدرجة الثانية لمدة 5 مواسم مقبلة.

6- النيجيري تشاريلز من مواليد 2005 لمدة 3 سنوات.

7- إبراهيم عايش قادمة من فريق أسوان، لمدة موسمين ونصف.الراحلون عن غزل المحلة

8- طارق سامي قادمة من فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

 

ومن ناحية أخري، رفض مسئولي نادي غزل المحلة رحيل أحمد الندري لاعب وسط الفريق بعد ما دخل مسئولو أندية بيراميدز و الزمالك في مفاوضات مع نظرائهم في غزل المحلة لضم اللاعب في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية الحالية، فيما أعلن غزل المحلة عن رحيل كل من عبده يحيى مهاجم الفريق إلى صفوف فريق المصري البورسعيدي .

 

ويتواجد فريق غزل المحلة في المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما نجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5، وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى.

 

من المقرر أن يواجه في فريق غزل المحلة نظيره فريق حرس الحدود، في الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز في يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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