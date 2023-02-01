شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يتعادل مع السلوم ويواصل صدارة بحرى.. وطنطا والبلدية حبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريق دكرنس مع المصرى بالسلوم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية لدوري القسم الثاني.

بهذا التعادل رفع دكرنس رصيده إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، مستغلا نتائج مباريات اليوم، فيما رفع المصرى بالسلوم رصيده إلى النقطة 12.

وتعادل فريق طنطا مع بلدية المحلة سلبيا في مباراة قوية بين الفريقين، ليتقاسم الفريقان نقاط المواجهة ويرفعا رصيدهما إلى النقطة 27.

وحقق فريق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على فريق الأوليمبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع أبناء أيمن المزين رصيدهم إلى النقطة 26، فيما توقف رصيد الأوليمبي عند النقطة 17.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى والإسكندرية كالتالى..

نبروه 0/ 0 المجد

جمهورية شبين 1/ 0 هلال بالضبعة

المصرى بالسلوم 1/ 1 دكرنس

بلدية المحلة 0/ 0 طنطا

المنصورة 0/ 1 كفر الشيخ

أبوقير للاسمدة 3 /1 الأوليمبى

بروكسى 2/ 0 بايونيرز