شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلحاج ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء انتظام المغربي أحمد بلحاج لاعب الأبيض المنضم حديثا من صفوف أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وشارك أحمد بلحاج بشكل طبيعي للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورحب الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه وجميع اللاعبين باللاعب، وتمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات والبطولات مع الزمالك.

وحرص أسامة نبيه على عقد جلسة مع اللاعب وتحدث معه في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة، وطالبه بالتركيز وبذل أقصى جهد. وأكد المدير الفني للاعب المغربي على ثقة الجميع في إمكانياته وقدرته على الظهور بأفضل صورة مع الفريق في الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.