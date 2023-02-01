شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الاتحاد وسموحة بهدفين لكل فريق فى تجربة ودية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى الصربى زوران مع سموحه تحت قياده احمد سامى بهدفين لكل فريق ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين .

انتهى الشوط الاول بهدف اوستن اموتو والذى احرزه بمجهود فردى فى الدقيقة الأولى ومع بدايه الشوط الثانى أحرز بنجامين بواتنج هدف التعادل لسموحة وعاد الاتحاد السكندرى للتقدم بهدف رائع لاحمد حمدين وتعادل حسين فيصل لسموحه لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى فى تجربه قويه للفريقين نجح خلالها فى الاطمئنان على جميع اللاعبين.

وشارك زوران جميع الاعبين باستثناء المهدى سليمان و هشام صلاح و موبولولو وخالد صبحى و خالد الغندور و صبرى رحيل و محمود علاء.

كما شارك احمد سامى جميع اللاعبين باستثاء الهانى سليمان و حسام حسن و شريف رضا و صديق اوجولا .