شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: تأجيل مباراتى الزمالك والأهلى فى كأس مصر لإراحة لاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات العليا والمصغرة بالاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباراتي الزمالك مع الزهور والأهلي مع الجزيرة في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال عبدالمنعم في تصريحات لبرنامج كاونتر أتاك مع إبراهيم المزين على إذاعة أون سبورت إف إم: "لجنة المنتخبات الوطنية طلبت إراحة لاعبي المنتخب الوطني بعد نهاية مشاركة المنتخب في بطوبة العالم 2023، وقوام المنتخب من لاعبي الزمالك والأهلي، لذلك قررنا تأجيل المباراتين".

وأضاف: "ستقام المباراتان يوم 12 فبراير الجاري بدلا من 5 فبراير، في حين تقام باقي مباريات دور الـ16 في موعدها 5 فبراير، باستثناء مباراة الترسانة مع طلائع الجيش تقام غدا الخميس".

وأكد عبدالمنعم أن المرحلة الثانية من دوري المحترفين تنطلق يوم 9 فبراير الجاري دون تأجيلات في المباريات، وتقام مباريات هذه المرحلة بنظام دوري ذهابا وإيابا، بينما تقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري.

مواجهات دور الـ16من كأس مصر لكرة اليد

الجزيرة مع الأهلي

الزهور مع الزمالك

طلائع الجيش مع الترسانة

سبورتنج مع الشمس

سموحة مع هليوليدو

الأولمبي مع البنك الأهلي

العبور مع هليوبوليس

المعادي مع الطيران

جدير بالذكر أن نادي سبورتنج هو بطل النسخة الماضية من كأس مصر بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية، بينما تُوج الزمالك بلقب دوري المحترفين في الموسم الماضي.