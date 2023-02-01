شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع حارس مرمى ديروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا التعاقد مع إسلام ريشه حارس مرمى نادى ديروط، لمدة 3 مواسم، وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات معين الشعبانى، المدير الفنى للفريق، الذى يسعى لخلق توليفة مميزة فى الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادى سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

كما أعلن نادى سيراميكا عن الصفقات التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية التى أُغلق بابها بالأمس،وجاءت كالتالى:محمد عنتر "جناح" لمدة موسمين ونصف الموسم،النيجيرى إبراهيم أيولا "مهاجم" لمدة 3 مواسم.

كما أتمت إدارة نادى سيراميكا التعاقد مع الإيفوارى كونستانت وايو "وسط ملعب" لمدة 3 مواسم، واللاعب التونسى مروان صحراوى ويلعب فى مركز المدافع انتقال نهائى حتى نهاية الموسم الحالي.

وتحرص إدارة نادى سيراميكا على دعم صفوف الفريق بالصفقات المميزة وتوفير احتياجات معين الشعبانى المدير الفنى، من أجل تحقيق طموحات النادى فى الموسم الحالى،والعودة إلى المنافسة على المرتاكظ المتقدمة بجدول الدورى.

فى سياق مختلف تعادل بيراميدز مع سيراميكا بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة 16 من بطولة الدورى المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 31 نقطة وارتقى للمركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى، بينما وصل سيراميكا للنقطة 18 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدوري.

سجل رمضان صبحى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 18 من ركلة جزاء، فيما تعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء أيضا، بينما تعرض أحمد سامى لاعب بيراميدز للطرد بسبب عرقلة ميدو جابر.

وتقدم بيراميدز مجددا فى الدقيقة 57 عن طريق عبد الله السعيد بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى، قبل أن يتعادل صلاح محسن لسيراميكا فى الدقيقة 90.