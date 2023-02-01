شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في المران بشكل طبيعي للمرة الأولى عقب انضمامه من صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه واللاعبين على الترحيب باللاعب وتمنوا له التوفيق مع فريقه الجديد في الفترة المقبلة.

وعقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق جلسة مع المهاجم بشكل منفرد ورحب به، وأكد له ثقة الجميع في إمكانياته، وطالبه ببذل اقصي جهد والتركيز استعدادا للمباريات المقبلة.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.