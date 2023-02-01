شكرا لقرائتكم خبر عن الغرباوى وجريشة وأبو آمنة أبرز اللاعبين المنضمين من القسم الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية العديد من الصفقات القوية والمفاجئة بين الأندية، والتي سعت لتدعيم صفوفها باللاعبين المميزين من أجل المساهمة في تحقيق أهدافهم فيما تبقى من الموسم الكروى.

وأغلق اتحاد الكرة باب الانتقالات الشتوية مع نهاية يوم الثلاثاء 31 يناير، بعد تسجيل جميع الصفقات على السيستم بعد دفع الأندية للمديونات التي عليها.

وشهدت انتقالات يناير انتقال عدد من اللاعبين من أندية القسم الثانى إلى أندية الدورى الممتاز بعد المستويات الرائعة التي قدموها خلال الدور الأول في الممتاز ب، مما جعلهم هدفا لهذه الأندية.

ونستعرض خلال التقرير التالى أبرز اللاعبين المنتقلة من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز..

محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة الذى انتقل إلى فريق الداخلية

باسم عادل مدافع منتخب السويس انتقل إلى فريق إنبى

محمد الفيومي لاعب دكرنس إلى المصري البورسعيدي 6 أشهر مع إمكانية الشراء ونسبة إعادة بيع

حسام جريشة وأحمد عادل لاعبى بروكسى إلى المصرى البورسعيدي

السيد ابو آمنة لاعب بلدية المحلة انتقل إلى نادي طلائع الجيش بعد دفع المقابل المادي

اسلام عماد حارس مرمى ديروط ينتقل إلى سيراميكا

كمال أبو الفتوح من إيسترن كومبانى إلى الداخلية

طارق سامى من الجونة إلى غزل المحلة

يوسف مجدى عبد الغنى من إيسترن كومبانى إلى المقاولون العرب

الحبيب أحمد حسن من زد إلى المقاولون العرب