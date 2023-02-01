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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية 2023، وما هي القنوات الناقلة للقاء المرتقب.

معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية 2023

لطالما ارتبطت مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية بأصوات المعلقين العرب المميزين، والتي بصحبتها المارد الأحمر التاريخ وحقق البرونزية التاريخية في 3 مناسبات مختلفة.

هذه المرة يدخل المارد الأحمر المسابقة وعينه بوضوح على اجتياز البرونزية المعتادة، متسلحًا بحالة الاستقرار التي يعيشها بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع كوكبة من أفضل لاعبي القارة السمراء.



ستكون مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، على أن يلتقي مع سياتل واندرز حال نجاحه في عبور البوابة الأولى، ثم يضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف النهائي إن فاز على النادي الأمريكي.

هناك وسيلتان لمتابعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، الأولى عبر قنوات SSC السعودية، والثانية من خلال القناة الرياضية المغربية TNT.

القناة المغربية على الأرجح لن تبث المباراة عبر التردد الفضائي، وستكتفي ببثها أرضيًا، أما الرياضية السعودية، فمن المؤكد أنها ستبث المباراة فضائيًا.



حسب ما أعلنته قنوات SSC، فإن المعلق السعودي الشهير عيسى الحربين هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي عبر قناة SSC HD 1.

أما على القناة المغربية فسيعلق على مجريات المباراة المعلق المغربي هشام فرج.



يذكر أن مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي سوف تقام مساء الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023، بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وتنطلق المباراة في تمام ٩ مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت المغرب، ١٠ مساءً بتوقيت السعودية، ١١ مساء بتوقيت الإمارات.