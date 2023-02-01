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انضمام أحمد هشام دودو إلى يد مونبلييه الفرنسى لمدة 4 مواسم

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القاهرة - سامية سيد -  

 

أعلن نادى مونبلييه الفرنسى على ضم أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد إلى صفوف مونبلييه الفرنسى لمدة 4 مواسم بداية من الموسم القادم قادما من تيم الفرنسى . 

 

و قدم دودو  عروض قوية مع منتخب اليد فى النسخة الأخيرة من بطولة العالم التى حصد الفراعنة خلالها المركز السابع ليحتفظ بهذا المركز للنسخة التانية على التوالى.

 

و نجح دودو فى أن يحصد رجل مباراة مصر.  المجر فى ختام تحديد المراكز .

 

وعادت بعثة الفراعنة إلى القاهرة مساء  الأثنين بعد تحقيق المركز السابع ببطولة العام بالفوز على المنتخب المجرى بنتيجة 36/45، فى ختام مشواره بالبطولة.

 

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أولى مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28.

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