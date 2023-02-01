شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أحمد هشام دودو إلى يد مونبلييه الفرنسى لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادى مونبلييه الفرنسى على ضم أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد إلى صفوف مونبلييه الفرنسى لمدة 4 مواسم بداية من الموسم القادم قادما من تيم الفرنسى .

و قدم دودو عروض قوية مع منتخب اليد فى النسخة الأخيرة من بطولة العالم التى حصد الفراعنة خلالها المركز السابع ليحتفظ بهذا المركز للنسخة التانية على التوالى.

و نجح دودو فى أن يحصد رجل مباراة مصر. المجر فى ختام تحديد المراكز .

وعادت بعثة الفراعنة إلى القاهرة مساء الأثنين بعد تحقيق المركز السابع ببطولة العام بالفوز على المنتخب المجرى بنتيجة 36/45، فى ختام مشواره بالبطولة.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أولى مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28.