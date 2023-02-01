شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك و شبانة ينتظم فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد المدير الفني باللاعبين خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في الدوري والتي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف، وأثنى على أداء اللاعبين والتزامهم بالتعليمات المطلوبة وقدرتهم على حسم اللقاء وحصد الثلاث نقاط.
وطالب أسامة نبيه اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة .
وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح العديد من النقاط الفنية وبعض الأمور والحالات التي حدثت في مباراة فيوتشر الأخيرة، وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للقاء المقبل.
واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
من ناحية أخرى شارك "شبانة" في التدريبات بشكل طبيعي للمرة الأولى عقب عودته مره أخرى لصفوف الفريق بعد قطع إعارته لسموحة ، وحرص أسامة نبيه المدير الفني والجهاز المعاون ولاعبو الفريق على استقبال المدافع وتقديم التهنئة له بعد عودته لصفوف الزمالك مجددا.
وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعب طالبه خلالها بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد استعدادا للفترة المقبلة.