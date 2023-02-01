أسامة نبيه يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك و شبانة ينتظم فى التدريبات

القاهرة - سامية سيد - عقد أسامة نبيه المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني باللاعبين خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في الدوري والتي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف، وأثنى على أداء اللاعبين والتزامهم بالتعليمات المطلوبة وقدرتهم على حسم اللقاء وحصد الثلاث نقاط.

وطالب أسامة نبيه اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة .

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح العديد من النقاط الفنية وبعض الأمور والحالات التي حدثت في مباراة فيوتشر الأخيرة، وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للقاء المقبل.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.