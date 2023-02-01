شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك الجديدة تشارك في مران اليوم رغم أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك صفقات الزمالك الجديدة في مران اليوم رغم أزمة القيد المتواجدة بعد رفض مسئولي اتحاد الكرة قيد اللاعبين في قائمة الفريق الأبيض باتحاد الكرة .

وتعاقد الزمالك مع الثلاثى المغربى أحمد بلحاج قادما من أسوان ، وناصر منسى قادما من البنك الأهلى ، وعودة محمود شبانه من اعارته بسموحة .

وحدثت أزمة بالأمس بين مسئولي الزمالك واتحاد الكرة بعد تمسك الأخير بالحصول على جزء من المستحقات المالية المتأخرة لهم لدى الزمالك كاش بعيدا عن الشيكات التى قدمها مسئولى النادى الأبيض .

في سياق متصل يعود محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد غيابه بسبب الوعكة الصحية التى تعرض لها ومنعته من المشاركة فى مران الفريق الأبيض.

ويقوم أسامة نبيه، المدير الفنى للفريق برفع الحمل البدنى للاعبين بعد الراحة التى حصلوا عليها لمدة 48 ساعة بعد الفوز الذى حققه الفريق على فيوتشر الأحد الماضى فى الجولة السادسة عشر للدورى.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدورى المصرى أمام فاركو بعدما أغلق الجهاز الفنى صفحة مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن بيراميدز وفيوتشر أصحاب المركزين الثانى والثالث بجدول الترتيب.