كولر المدرب الخامس فى تاريخ الاهلى بكأس العالم للأندية

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بمواجهة نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "إبن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من البطولة المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى بطل كونكاكاف فى ربع نهائى البطولة، وحال فوز الأهلى على بطلى نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى البطولة 8 فبراير الجاري.

وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبى الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013

ويخوض الأهلى، صاحب المركز الثالث فى النسختين السابقتين، البطولة بقيادة المدرب السويسرى مارسيل كولر، على أمل تحقيق مركز متقدم، لكن عليه أولا تخطى عقبة أوكلاند بقيادة المدرب الإسبانى ألبرت رييرا، ثم سياتل ساوندرز الأميركى، ممثل الكونكاكاف بعد إنهاء الهيمنة المكسيكية.

وفى حال الفوز فى المباراتين، سيلتقى بريال مدريد فى نصف النهائى الثانى، الذى سيقام يوم الأربعاء 8 فبرايربعد يوم واحد من نصف النهائى الأول، الذى يشارك فيه فلامنجو بلاعبين ذوى خبرة، مثل ديفيد لويز وأرتورو فيدال وفيليبى لويس وجيورجيان دى أراسكايتا وجابيجول وآخرين. وينتظر فلامنجو الفائز من مباراة الوداد البيضاوى المغربى والهلال السعودى بطلى أفريقيا وآسيا، على الترتيب.