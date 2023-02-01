شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد 3/1 فى مجمعة قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 فى إطار الجولة قبل الأخيرة من المجمعة الثالثة لدور قبل النهائى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023.

تشهد هذه الجولة لقاءات أيضا بين كل من، طلائع الجيش مع الأهلى و بتروجت مع الطيران و سبورتنج مع سموحة، بينما تقام الجولة الاخيرة من هذا الدور قبل البلاى أوف غدا الخميس بلقاءات بين كلا من، الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الطيران و بتروجت مع سموحة و الأهلى مع الزمالك.

كما أعلن الاتحاد نظام بطولة كأس السوبر المصرى المستحدثة، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلى والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

وجاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالى:

- يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندرى - الأهلى الساعة 6.

- يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلى - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندرى - الزمالك الساعة 6.

- يوم السبت 11 فبراير 2023

الاتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير مباريات نصف النهائى وتنتهى منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:

الدور قبل النهائى يتقابل الفريق صاحب المركز الأول فى الترتيب مع الفريق الرابع فى الترتيب والفريق صاحب المركز الثانى فى الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائى من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاى أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفى النهائى يوم الاثنين 2023/2/13.