شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى خفيف لنجوم الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة أوكلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مرانا بدنيا خفيفا فى «الجيم» الملحق بفندق إقامة البعثة بمدينة طنجة بالمغرب ، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية ومرانا بدنيا خفيفا عقب تناول وجبة الإفطار فى فندق الإقامة فى إطار برنامج إعداد اللاعبين قبل المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ابن بطوطة فى مدينة طنجة بالمغرب فى الدور التمهيدى من منافسات كأس العالم للأندية .ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.