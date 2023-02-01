شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو : شكرا لكل المصريين أنا و عائلتى اكتشفنا بلد لا توصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد الذى إنتهى مشواره مع الفراعنة عقب العودة من بطولة العالم بالسويد على التوجه بالشكر لجميع اللاعبين و كل من عمل معهم بالجهاز الفنى .

و توجه باروندو عبر صفحته الشخصية على إنستجرام بالشكر لكل المصريون ، قائلا : أنا و عائلتى إكتشفنا بلد لا توصف .

الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المركز السابع بالفوز على نظيره المجرى بنتيجة 36/45، فى ختام مشواره ببطولة العالم فى بولندا والسويد.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 .

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثان المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.