شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان أفريقيان ضمن 4 صفقات شتوية لـ سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي سيراميكا عن الصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أُغلق بابها بالأمس،وجاءت كالتالى:محمد عنتر "جناح" لمدة موسمين ونصف الموسم،النيجيري إبراهيم أيولا "مهاجم" لمدة 3 مواسم.

كما أتمت إدارة نادى سيراميكا التعاقد مع الإيفواري كونستانت وايو "وسط ملعب" لمدة 3 مواسم، واللاعب التونسي مروان صحراوي ويلعب في مركز المدافع انتقال نهائي حتى نهاية الموسم الحالي.

وتحرص إدارة نادي سيراميكا على دعم صفوف الفريق بالصفقات المميزة وتوفير احتياجات معين الشعباني المدير الفني، من أجل تحقيق طموحات النادي في الموسم الحالي،والعودة إلى المنافسة على المرتاكظ المتقدمة بجدول الدورى.

فى سياق مختلف تعادل بيراميدز مع سيراميكا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 31 نقطة وارتقى للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، بينما وصل سيراميكا للنقطة 18 في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري.

سجل رمضان صبحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، فيما تعادل محمد إبراهيم لسيراميكا في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أيضا، بينما تعرض أحمد سامي لاعب بيراميدز للطرد بسبب عرقلة ميدو جابر.

وتقدم بيراميدز مجددا في الدقيقة 57 عن طريق عبد الله السعيد بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى، قبل أن يتعادل صلاح محسن لسيراميكا في الدقيقة 90.