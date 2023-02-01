تعرف على موعد تحرك الأهلى لملعب مباراة أوكلاند سيتي

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى ملعب ابن بطوطة فى طنجة فى السادسة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية.

ويعقد مارسيل كولر قبل تحرك الفريق محاضرة أخيرة لمراجعة بعض الأمور الفنية والتكتيكية والأدوار المطلوبة من كل لاعب فى المباراة، وفقا لخطة اللعب التى استقر عليها.

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية ومرانا بدنيا خفيفا عقب تناول وجبة الإفطار فى فندق الإقامة فى إطار برنامج إعداد اللاعبين البدنى قبل المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ابن بطوطة فى مدينة طنجة بالمغرب فى الدور التمهيدى من منافسات كأس العالم للأندية.